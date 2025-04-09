Близкие Техника не получат наследства до оплаты штрафа за пропаганду наркотиков Культура 09 апреля 2025 17:22

Родственники рэпера Паши Техника (Ивлева) не смогут оформить наследство до тех пор, пока не погасят штраф артиста за пропаганду запрещенных веществ в текстах песен. Размер административного взыскания — 20 тыс. рублей, сообщает Mash.

Из-за долга супруга, мама и сын Ивлева не могут унаследовать четыре квартиры в Москве. Они принадлежат умершему. Техник умер в больнице Таиланда из-за легочной инфекции 4 апреля. У музыканта остался маленький сын Иван.