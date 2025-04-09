Близкие Техника не получат наследства до оплаты штрафа за пропаганду наркотиков
Родственники рэпера Паши Техника (Ивлева) не смогут оформить наследство до тех пор, пока не погасят штраф артиста за пропаганду запрещенных веществ в текстах песен. Размер административного взыскания — 20 тыс. рублей, сообщает Mash.
Из-за долга супруга, мама и сын Ивлева не могут унаследовать четыре квартиры в Москве. Они принадлежат умершему.
Техник умер в больнице Таиланда из-за легочной инфекции 4 апреля.
У музыканта остался маленький сын Иван.