Благотворительный концерт прошел в Павлово-Посадском округе

Благотворительный концерт «Крылья тыла» прошел 14 мая в Доме культуры «Октябрь» в Павлово-Посадском округе. Мероприятие организовали ассоциация ветеранов СВО Московской области совместно с министерством территориальной политики региона в рамках патриотического цикла акций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт состоялся в рамках цикла патриотических мероприятий, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их семей, воинских частей и жителей округа. Организаторы подчеркнули, что подобные встречи помогают объединить людей вокруг важной миссии помощи фронту и тылу, а также выразить признательность защитникам страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.