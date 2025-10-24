Билли Новик отметил 50-летие и 25-летие Billy’s Band большим концертом в Петербурге

Музыкант Билли Новик 1 ноября отметил свое 50-летие и 25-летие группы Billy’s Band концертом в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Артист рассказал о подготовке к юбилею, взгляде на музыку и влиянии современных технологий, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Музыкант отметил, что такое совпадение дат бывает раз в жизни, поэтому коллектив подготовил масштабное шоу с оркестром, струнным квартетом, видеодекорациями и сюрпризами.

Новик признался, что лучшим подарком для него стал бы полный зал зрителей. Он также рассказал о своей книге «Сон на краю крыши», отметив, что не боится делиться личными историями.

«А что мне скрывать? И ради чего? Написал все, что о чем думал все эти годы», — пояснил артист.

Говоря о музыке, он подчеркнул, что для него джаз — энергичная и стильная песенно-танцевальная музыка, а музыка в целом — один из главных языков человеческой души. По его мнению, в творчестве важны живая энергия и харизма артиста, а не стиль музыки.

В числе кумиров Новик назвал Beatles, Егора Летова, Depeche Mode и Коула Портера. Он отметил, что пандемия и политическая ситуация повлияли на российскую музыку, но и способствовали ее распространению за рубежом.

Музыкант также поделился мнением об искусственном интеллекте в творчестве, назвав его инструментом, который не способен заменить поэта. Новик рассказал, что предпочитает создавать моду сам и признался, что в его коллекции осталось около 15 шляп, часть из которых он планирует продать на концерте.

В свободное время артист занимается ландшафтным дизайном на даче у Невы, наслаждаясь северными пейзажами и работой с растениями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.