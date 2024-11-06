Билет на Новогодний вечер с Анной Асти стоит от 220 до 295 тыс рублей

Декабрь — самый доходный месяц для артистов, благодаря множеству предпраздничных мероприятий. Особенно прибыльной считается ночь с 31 декабря на 1 января, когда гонорары могут увеличиваться на 25-50%. Многие исполнители уже забронированы на эту дату, сообщает kp.ru .

К числу некоторых выступающих в новогоднюю ночь присоединилась группа «Комбинация» с Татьяной Ивановой, которая снова привлекла внимание после выхода сериала о себе. В Москве планируются масштабные празднования в ресторанах и отелях с ужином от шеф-повара и развлекательной программой.

Билеты на вечер с Филиппом Киркоровым и Анной Асти стоят от 220 000 до 295 000 рублей. В некоторых ресторанах цена включает праздничный ужин, например, в «Турандот» выступят Полина Гагарина и группа «Uma2rman» по ценам от 89 000 до 230 000 рублей. Кроме того, в отеле Метрополь подготовлены яркие шоу и катания на коньках, билеты — от 110 000 до 130 000 рублей.

Новый год встречают не только в России. В Дубае запланированы концерты Люси Чеботиной и других артистов, где билеты стоят от 7 000 до 12 200 дирхамов.