Подмосковное УФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении руководителя дирекции бизнес-маркетинга розничного бизнеса департамента бизнес-маркетинга АО «Альфа-Банк» на сумму 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон рекламных СМС-сообщений без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дела по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решения.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.