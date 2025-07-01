Жителям Подмосковья рассказали, как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 июля

С 1 июля в соответствии с требованиями действующего законодательства в Московской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 12,6% или 92 копейки и будет равняться 8,25 руб./кВт*ч.

«Скидка» для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, с 1 июля 2025 года составит 20%. Тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2025 года на 1,03 руб/кВтч и составит 6,60 руб./кВт*ч.

«Скидка» для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 июля 2025 года составит 25%. Тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2025 года на 1,06 руб/кВтч и составит 6,19 руб./кВт*ч.

Также сохраняется повышенный рост тарифов, дифференцированных по зонам суток (тарифы в ночной зоне). Однако, ночные тарифы по-прежнему остаются в 2 раза дешевле одноставочного и дневного/пикового тарифа.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в целях сокращения перекрестного субсидирования «бизнесом» тарифов на для населения в 2024 году на территории всей страны впервые введены тарифы для населения, дифференцированные по объемам потребления электроэнергии. В связи с принятием постановления Правительства РФ от 01.11.2024 № 1469 с 01.01.2025 изменились диапазоны потребления электроэнергии населением:

1-й диапазон 3 900 кВт*ч/мес (оплачивается по тарифу с учетом «льготной» цены покупки электроэнергии на оптовом рынке и субсидируемому «бизнесом» тарифу на передачу электроэнергии);

2-й диапазон от 3 901 и до 6000 кВт*ч/мес. (оплачивается по тарифу с учетом «льготной» цены покупки электроэнергии на оптовом рынке и экономически обоснованному тарифу на передачу электроэнергии);

3-й диапазон свыше 6001 кВт*ч/мес (оплачивается по тарифу с учетом экономически обоснованной цены покупки электроэнергии на оптовом рынке и экономически обоснованного тарифа на передачу электроэнергии).

Новые диапазоны не оказывают влияния на платежи абсолютного большинства населения, так как в первый диапазон попадают более 95% всех бытовых потребителей, которые не ощутили на себе дополнительную нагрузку по оплате электроэнергии.

В отношении потребителей, приравненных к населению, диапазон потребления определяется следующим образом:

для СНТ — на один садовый земельный участок;

для гаражных кооперативов — на один гараж;

для объединений граждан, потребляющих электрическую энергию в хозяйственных постройках (погреба, сараи) — на одну постройку (сарай, погреб).

Для общедомовых нужд и многодетных семей дифференциация тарифов по диапазонам отсутствует и в отношении всего объема потребленной электроэнергии применяются тарифы для 1 диапазона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.