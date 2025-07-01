Ремонт в центре культуры и искусств в Ивантеевке завершат до конца года

Ход капремонта центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке проверили депутаты муниципального совета. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» депутат муниципального совета Анна Дунаева совместно с уполномоченным главы округа Ниной Ушаковой и коллегами — депутатами фракции «Единая Россия» — убедились, что работы идут в соответствии с планом-графиком и проблем на стройке нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Здание Центра было введено в эксплуатацию в 1926 году. И с момента постройки комплексный капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Учреждение располагается в историческом центре города и на протяжении долгих лет этот дом культуры является точкой притяжения жителей и гостей города.

Ремонтные работы в здании ДК стартовали весной этого года. Подрядной организацией выступает ООО «Интеграция». В рамках контракта здесь планируют обновить фасад, отремонтировать кровлю и внутренние помещения, заменить инженерные коммуникации и заменить профессиональное техническое оборудование. На базе ДК работает Ивантеевский музыкально-драматический театр — хороший сценический свет и качественный звук Центру необходимы как воздух.

«Чего искренне хотят все жители Ивантеевки — чтобы первоначальный облик здания, построенного почти 100 лет назад, был сохранен. И здесь мне вспомнился разговор с худруком театра Артемом Бибилюровым, который буквально за несколько месяцев до начала ремонта мне как-то сказал: «Я мечтаю только об одном, чтобы наш центр после обновления не превратился в рядовую поликлинику и не лишился своей загадочной атмосферы театра». Уверена, мечты наших артистов очень скоро станут реальностью», — делится Нина Ушакова.

Завершить масштабную реконструкцию планируют уже в конце 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.