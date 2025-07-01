Жителям Подмосковья объяснили, как изменится плата за коммунальные услуги с июля

Ежегодно на всей территории России проводится индексация тарифов на коммунальные услуги: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз ТКО. Изменение тарифов произойдет с 1 июля. Правительством РФ для Московской области установлен средний индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в размере 13,3% и предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 5%. Поэтому максимально возможный рост совокупной платы за коммунальные услуги на отдельных территориях Подмосковья может варьироваться до 18,3%. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

Предельный индекс роста платы за коммунальные услуги — это максимально возможный рост платы при определенном наборе коммунальных услуг по отдельному платежному документу жителя Московской области.

Предельные индексы устанавливаются и применяются исходя из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг. Объемы коммунальных услуг, число проживающих, площадь жилого помещения в сравниваемых периодах (месяцах) текущего года приводятся к единому значению базового периода — декабрю, так как размер платы за коммунальные услуги зависит не только от размера тарифов, но и от объема потребленных ресурсов.

То есть значение предельного индекса — это лишь ограничение допустимого максимального роста платы за потребляемые коммунальные ресурсы в целом, а не фактический рост платы, который может быть существенно меньше.

За счет средств, получаемых при оплате потребителями Московской области коммунальных услуг, водоканалы и теплоснабжающие организации не только оказывают услуги по ресурсоснабжению, но и осуществляют ремонт, реконструкцию и строительство инженерной инфраструктуры. Ежегодно проводятся мероприятия на водозаборных узлах, сетях водоснабжения и водоотведения, котельных и теплотрассах, производится строительство новых и модернизация старых источников электро- и газоснабжения, а региональные операторы обновляют парк мусоровозов и контейнеров для вывоза ТКО по системе раздельного сбора и его дальнейшей утилизации.

С установленными тарифами можно ознакомиться на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.