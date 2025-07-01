В Подмосковье проживают более 91,8 тыс ветеранов боевых действий

В Подмосковье 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Памятная дата была установлена Мособлдумой официально в 2022 году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этот день мы с глубокой благодарностью и искренним уважением чествуем тех, кто с мужеством и самоотверженностью выполнял боевые задачи, защищая интересы Родины. Ваш подвиг невозможно переоценить. Как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин, поддержка ветеранов — это не просто государственная задача, это наш священный долг», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Меры поддержки ветеранов боевых действий

Компенсация ЖКУ;

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%;

Платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений;

Взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

С 1 февраля размер ЕДВ составляет от 2 853 рублей (при получении набора социальных услуг в натуральном выражении) до 4 582 рублей (при полном отказе от НСУ).

Взамен части ЕДВ можно выбрать отдельные услуги или набор социальных услуг, который включает в себя:

Обеспечение по рецептам необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки в санаторий;

Бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения (по санаторно-курортной путевке) и обратно;

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Выплата взамен земельного участка

Выплату в размере 500 тыс. рублей могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий. А также члены семьи погибшего участника СВО.

Льготный проезд

Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения по удостоверению единого образца.

Бесплатный проезд на транспорте Московской области по маршрутам по социальной карте жителя Московской области.

Ветеранам боевых действий, имевшим право на бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года и имеющим место жительства в Московской области, дополнительно предоставляется бесплатный проезд в г. Москве, на Московском метрополитене и на Малом кольце Московской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

Выплата

Гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при участии в боевых действиях в Афганистане, а также в Чеченской Республике и Республике Дагестан предоставляется ежемесячная компенсационная выплата — 4 500 рублей.

Для инвалидов боевых действий в Афганистане, в Чеченской Республике или Республике Дагестан, имеющих I группу инвалидности, ежегодная денежная выплата в размере — 100 000 рублей.

Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту или военную службу по призыву — солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, имеющим I или II группу инвалидности вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата — 3 500 рублей.

Налоговые льготы

Ветераны боевых действий имеют право на налоговые льготы на транспортное средство: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Социальная газификация

В размере 100% стоимости выполненных работ и на оплату приобретения внутридомового газового оборудования в размере не более 80 тыс. рублей.

Квотирование рабочих мест

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон Мособлдумы, согласно которому меняются условия выполнения квоты по трудоустройству ветеранов боевых действий.

Так, для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек — устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве ветерана боевых действий, то есть при заключении с ним трудового договора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.