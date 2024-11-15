Библиотеки Москвы каждый год проводят более 30 тысяч мероприятий

В столице работает 440 городских библиотек. Каждый год они проводят свыше 30 тыс. мероприятий, на которые приезжают не только москвичи, но и гости со всей России и из других стран, сообщила пресс-служба городского департамента культуры.

«Библиотеки превращаются в современные центры для саморазвития и творчества. Там можно посетить лекции, мастер-классы и встречи с писателями, посмотреть спектакли и послушать выступления музыкальных коллективов», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Зайти в библиотеки мегаполиса еще можно в рамках тематических маршрутов на туристическом сервисе Russpass. Для этого можно выбрать прогулки «Знаменка и Воздвиженка — треугольник напротив Кремля», «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма» и «Москва из кино».

Библиотека имени Н.А. Добролюбова (филиал Музея Москвы) работает с 1848 года. Винтовые лестницы, старинные деревянные полки и расписные потолки придают пространству особую атмосферу. В учреждении организуют лекции, мастер-классы, встречи с писателями и артистами.

В фонде Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова более 1 млн изданий на разных языках. Там проводятся читки пьес, тематические фестивали, выставки и экскурсии.

С произведениями восточных авторов можно познакомиться в библиотеке №24 — культурном центре имени Назыма Хикмета. Там вместе с турецким культурным центром имени Юнуса Эмре организуют семинары, выставки, творческие вечера с участием авторов и музыкантов из-за границы.

Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино предлагает посетителям заглянуть в 16-ярусное книгохранилище. В нем собраны издания на 154 языках мира. В учреждении проводят фестивали, посвященные культуре разных стран, и конференции с участием гостей из других государств.

Российская государственная библиотека подготовила 20 экскурсий для посетителей. На них предлагают погулять по зданию ночью или увидеть подлинные черновики произведений русских писателей.