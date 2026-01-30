Безруков и Кологривый получили премию «Золотой орел» в категориях «Лучший актер»

Актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Елена Лядова получили премию «Золотой орел» в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса», сообщает ТАСС .

Актеры получили награды за роли в фильме «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лядова — за работу в фильме Артема Михалкова «Первый на Олимпе».

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» стал Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина», сообщает «Интерфакс».

Известный актер Никита Кологривый рассказал, что за роль лидера одной из группировок по прозвищу Кащей в отечественном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он получил гонорар в размере более 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.