Стал известен размер гонорара Кологривого за роль в сериале «Слово пацана»

Никита Кологривый заработал около 500 тысяч рублей за роль в «Слове пацана»

Известный актер Никита Кологривый рассказал, что за роль лидера одной из группировок по прозвищу Кащей в отечественном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он получил гонорар в размере более 500 тыс. рублей, сообщает Super.ru .

«Теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. <…> Я говорил: „Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит“. И вот я до этого дошел», — высказался Никита в шоу «За деньги».

Он подчеркнул, что после успеха сериала «Слово пацана» повысил стоимость съемочного дня до 250 тыс. рублей. При этом осознание стремительного карьерного роста за последние месяцы пришло к артисту лишь недавно.

По словам Кологривого, свои гонорары он тратит не на себя, а на кружки и секции своей дочери. При этом его заработок позволяет актеру чувствовать себя комфортно.

Кологривый добавил, что до своей популярности арендовал квартиру в Москве за 30 тыс. рублей, а сегодня живет в просторных двухкомнатных апартаментах стоимостью от 150 до 300 тыс. рублей. В настоящее время своей квартиры у актера нет.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал, который рассказывает о молодежных бандах Казани конца 1980-х годов. Режиссер Жора Крыжовников создал сериал по мотивам книги Роберта Гараева.