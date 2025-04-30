Без претензий и обид: Михаил Галустян развелся с женой после 17 лет брака

Михаил Галустян рассказал о разводе с женой после 17 лет совместной жизни

Телеведущий и актер Михаил Галустян в среду рассказал подписчикам о том, что развелся с супругой Викторией. Они были женаты около 18 лет, у пары две дочки — Элина и Эстелла, сообщает Starhit .

Галустян отметил, что развод состоялся еще в 2024 году. Между бывшими супругами остались теплые отношения.

Ведущий подчеркнул, что расставание прошло без претензий и обид. И Михаил, и Виктория благодарны друг другу за все, что было.

Ранее ФНС закрыла газетный бизнес Галустяна. За 10 лет он не выпустил ни одной газеты.