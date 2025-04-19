Налоговая закрыла газетный бизнес Михаила Галустяна

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла газетный бизнес известного актера и телеведущего Михаила Галустяна. За 10 лет комик не выпустил ни одной газеты, сообщает Mash .

В 2015 году звезда КВН и журналист Роман Емельянов создали компанию под интригующим наименованием «Восьмой дом». Их замысел заключался в выпуске издания, тематика которого могла быть либо астрологической, либо архитектурной.

Однако вскоре Галустян и Емельянов отказались от идеи выпускать астрологически-тарологическое чтиво и забросили фирму, которую недавно ликвидировала ФНС. В ходе проверки налоговая не нашла никого по месту регистрации.

Ранее ФНС заблокировала счета актера из «Трудных подростков» Владимира Гарцунова. Его долг из-за неуплаты налогов превысил 167 тыс. рублей.