Бесплатные мероприятия для детей и взрослых пройдут в парке Солнечногорска

В рамках губернаторского проекта «Весна в парках Подмосковья» в городском парке культуры и отдыха до 16 марта состоятся различные активности и мастер-классы. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Для детей подготовили игровые программы «Весенние игры» и «Кто первый?», занятие по шахматам и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Для взрослых предусмотрен традиционный забег ParkRun. Также всей семьей можно принять участие в зарядке и экскурсии «Знакомство с парком».

«Мы рады предложить жителям Солнечногорска и нашим гостям возможность провести время на свежем воздухе, участвуя в увлекательных мероприятиях. Это отличная возможность для семейного отдыха и новых увлечений», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в телеграмм-канале https://t.me/park_soln и на сайте https://parki.mosreg.ru.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.