Бен Стиллер назвал ложью миллионные гонорары за поездки на Украину

«Полная ложь», — подчеркнул Стиллер в соцсети X.

Сообщение актера стало ответом на публикацию с видео, где заявлялось авторство E! News. В нем говорилось о статистике с миллионными гонорарами звезд Голливуда, которые они получали за поездку на Украину после начала СВО. Там рассказали, что Стиллеру выплатили за аналогичную деятельность 4 млн долларов.

Ранее СМИ писали, что актриса Анджелина Джоли могла получить от USAID до 20 млн долларов за свою поездку в Киев.

В видеоролике от якобы E! News не было рассказано, что за источники информации дали данные сведения, чтобы их проверить.