Бен Стиллер назвал ложью миллионные гонорары за поездки на Украину
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Голливудский актер Бен Стиллер назвал информацию о миллионных гонорарах, выплаченных артистам за визит в Киев, ложной, сообщает Ura.ru.
«Полная ложь», — подчеркнул Стиллер в соцсети X.
Сообщение актера стало ответом на публикацию с видео, где заявлялось авторство E! News. В нем говорилось о статистике с миллионными гонорарами звезд Голливуда, которые они получали за поездку на Украину после начала СВО. Там рассказали, что Стиллеру выплатили за аналогичную деятельность 4 млн долларов.
Ранее СМИ писали, что актриса Анджелина Джоли могла получить от USAID до 20 млн долларов за свою поездку в Киев.
В видеоролике от якобы E! News не было рассказано, что за источники информации дали данные сведения, чтобы их проверить.