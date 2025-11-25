Белгородская бизнес-леди прокомментировала иск Безрукова к ней по поводу масок

Белгородская бизнес-леди о масках с Безруковым: не в курсе претензий актера

Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская заявила, что ей ничего не известно об иске, поданном к ней актером Сергеем Безруковым. По словам владелицы бизнеса, она даже не понимает, в чем суть претензий. Никаких официальных уведомлений она не получала, сообщает «Царьград» .

Ранее в Хамовническом суде Москвы подтвердили факт подачи Безруковым иска к Соболевской. Основанием для судебного разбирательства стала продажа на маркетплейсах карнавальных масок с изображением лица артиста.

Соболевская решительно отрицает свою причастность к производству подобных товаров. Она подчеркнула, что сфера деятельности ее компании — изготовление игрушек для детей.

Бизнес-леди допустила, что за этой ситуацией могут стоять недобросовестные поставщики. Она пояснила, что китайские компании часто занимаются копированием востребованной продукции и известных продавцов.

Следует отметить, что маски с изображением Безрукова доступны для покупки у множества продавцов на различных маркетплейсах. Намерен ли актер предъявлять претензии и им, пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.