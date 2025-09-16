Басков рассказал об угрозах в свой адрес после публичной поддержки СВО

Николай Басков: я столкнулся с огромным количеством угроз после поддержки СВО

Народный артист России Николай Басков рассказал о том, что практически сразу после начала специальной военной операции открыто выразил свою поддержку, за что впоследствии стал получать угрозы, сообщает NEWS.ru .

По его словам, негативные последствия коснулись и его матери. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной старту акции «Песни и кино — нашим героям», которую запускают телеканал RU.TV и фестиваль «RТ.Док: Время наших героев».

«Я был один из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз», — отметил Басков.

Артист также высказал предположение о возможной причастности украинских коллег к этим инцидентам, допустив, что они могли слить личные данные знаменитостей, в том числе телефонные номера, в открытый доступ. По мнению Баскова, сложившаяся ситуация лишь укрепила единство в рядах российского шоу-бизнеса.