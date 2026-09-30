Басков рассказал о десяти капельницах «эликсира молодости»

Николай Басков рассказал, что около 20 лет назад прошел курс из десяти капельниц у доктора Чамса в Испании. Певец не знает, повлияли ли процедуры на его внешний вид, сообщает kp.ru .

В интервью Радио «Комсомольская правда» накануне 50-летия Басков рассказал о личной жизни и процедурах, которые прошел в Испании.

«Лет двадцать назад я попал благодаря Монсеррат Кабалье в Испанию. Она дружила с сестрой короля, и к ней на две недели прилетел знаменитый доктор Чамс. Он изобрел уникальные в то время компоненты для капельниц. Я тогда сделал у него десять капельниц, и он мне сказал, что это процедуры с накопительным эффектом, они удлиняют теломеры, которые отвечают за нашу молодость», — рассказал Басков.

Певец не уверен, что капельницы помогли ему сохранить свежий вид. Он следит за здоровьем, старается правильно питаться и поддерживать форму. Басков также признался, что никогда не испытывал недостатка в женском внимании.

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