Балерина Волочкова получила минимум 5 млн рублей за участие в звездном рехабе
Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев
Минимум 5 млн рублей балерина Анастасия Волочкова получила за участие в звездном рехабе — шоу «Звезды под капельницей». В рамках этого проекта известные люди сражаются с зависимостями, рассказал «Абзацу» продюсер Сергей Дворцов.
Программа — «олицетворение алкашей и черный стеб», считает он. Волочкова, предположительно, отправилась на нее из-за большой суммы денег.
По мнению Дворцова, Волочковой заплатили минимум 5 млн рублей. Однако балерина со скандалом покинула шоу. Не исключено, что выплаченная сумма ее не устроила.
Волочкова в разговоре с «Абзацем» сказала, что заработала крупную сумму денег. По ее словам, она получила столько средств, сколько «остальным и не снилось».
