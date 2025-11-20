Балерина Волочкова получила минимум 5 млн рублей за участие в звездном рехабе

Минимум 5 млн рублей балерина Анастасия Волочкова получила за участие в звездном рехабе — шоу «Звезды под капельницей». В рамках этого проекта известные люди сражаются с зависимостями, рассказал « Абзацу » продюсер Сергей Дворцов.

Программа — «олицетворение алкашей и черный стеб», считает он. Волочкова, предположительно, отправилась на нее из-за большой суммы денег.

По мнению Дворцова, Волочковой заплатили минимум 5 млн рублей. Однако балерина со скандалом покинула шоу. Не исключено, что выплаченная сумма ее не устроила.

Волочкова в разговоре с «Абзацем» сказала, что заработала крупную сумму денег. По ее словам, она получила столько средств, сколько «остальным и не снилось».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.