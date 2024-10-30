Бал в честь дня рождения гимназии прошел в Видном

В Видном уже девятый год подряд отметили День гимназии проведением традиционного осеннего бала. В мероприятии приняли участие старшеклассники, выпускники прошлых лет и учителя. Они исполнили классические бальные танцы и театрализованные сценки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«Осенний бал — отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох, прикоснуться к миру литературы и танца. Это событие очень любят наши выпускники, с удовольствием приходят в родные стены и участвуют. Наши двери всегда открыты для них», — приводятся в сообщении слова директора Видновской гимназии Елены Борисовой.

Она рассказала, что в этом году темой бала стали две противоположные грани человеческой личности. Герои великих русских классиков — Чехова, Достоевского, Толстого, Булгакова ожили на сцене, раскрывая перед зрителями диалектику добра и зла. В течение месяца ребята и преподаватели готовили не только сценическое представление, но и разучивали полонез, польку, испанский вальс и другие бальные танцы.

В пресс-службе добавили, что гимназию в Видном открыли в 1990 году. В 2020 году здесь построили новый корпус на 250 мест. На сегодняшний день гимназия — это флагманское образовательное учреждение Ленинского городского округа. Оно занимает лидирующие позиции по многим показателям и находится в топ-100 в рейтинге лучших школ Московской области.

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