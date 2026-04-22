Аватар исполнителя со звериным оскалом: «Сорок сороков» взялись за Элджея

20 марта на «Лайв Арене» прошел концерт Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), на выступлении сцена представляла собой образ ада, а из демонического существа вылезал аватар рэпера со звериным оскалом, сообщает правозащитный центр «Сорок сороков» .

Там отметили, что явной сатанинской* символики во фрагментах видео с концерта не выявлено. Но любой религиовед, по мнению «Сорок сороков», подтвердит, что выступление было наполнено сатанинскими* смыслами.

Ответ о наличии на публичном мероприятии пропаганды сатанизма* сможет установить экспертиза в ходе процессуальной проверки. Для этого центр подготавливает соответствующее заявление.

Ранее житель Северодвинска получил штраф за демонстрацию экстремистской символики после того, как явился в прокуратуру в толстовке и штанах с пентаграммой*.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

