Аудиогид по кинопарку «Москино» озвучил актер Сергей Бурунов

Жители Москвы могут пройтись по натурным площадкам, которые имитируют разные населенные пункты и эпохи в кинопарке «Москино». Аудиогид по нему озвучил известный российский актер Сергей Бурунов, сообщается на сайте мэра столицы .

Артист назвал «Москино» масштабным парком. Он заявил, что рад участвовать в этом проекте. Бурунову нравится, что в нем людям показывают, как устроен мир «по ту сторону камеры».

С помощью аудиогида жители и гости Москвы смогут больше узнать об интересных площадках, имитирующих населенные пункты и вехи истории. Голос Бурунова расскажет о таких зонах кинопарка «Москино», как «Уездный город», «Улицы Берлина», «Питерский бар», «Ковбойский городок» и другие.

Во все площадки можно войти, ориентируясь на график съемок. Также посетителям расскажут о тайнах разработки декораций, создания кино и различных российских проектах.

Экскурсии будут идти в течение года. Каждая длится полтора часа. Подробная информация указана на сайте кинопарка.