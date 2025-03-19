Артисты подмосковного «Русского балета» показали свое мастерство в Карелии

15 марта в Костомукше, Республика Карелия, в рамках XXXVIII международного фестиваля искусств выступил Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. На показе в зале культурно-спортивного центра «Дружба» собралось более 700 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Артисты театра представили зрителям вечер одноактных балетов, исполнив два шедевра мирового балетного репертуара: одноактную балетную сюиту «Дон Кихот» на музыку Л. Минкуса и балет в одном действии «Шахерезада» по мотивам восточных сказок — два разных по стилю и колориту, но одинаково зрелищных спектакля.

На фестивале выступили заслуженная артистка Московской области Дарья Логинова, заслуженный артист России Дмитрий Котермин, лауреаты международных конкурсов Алена Таценко, Ксения Вилар, Алла Валиева, Никита Михайлов, заслуженный артист Московской области Антон Гейкер, ведущие солисты Владимир Минеев, Андрей Семенов Владислав Позднышев, Алексей Рыбин, заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова и заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин.

Зрители стали свидетелями успешных дебютов. В балете «Дон Кихот» в партии Мерседес дебютировала Ксения Вилар, в партии уличной танцовщицы впервые на сцену вышли Анна Геладзе и Татьяна Мотороева, партию Эспады исполнил Алексей Рыбин. В «Шахерезаде» в роли Евнуха выразительно выступил Владислав Позднышев. К премьерному вводу в спектакли артистов готовили педагоги, заслуженные артисты РФ Светлана Устюжанинова и Дмитрий Проценко.

Начиная с 2016 года, театр «Русский балет» регулярно принимает участие в костомукшинском фестивале искусств, предлагая зрителям свои лучшие классические постановки, среди которых «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель» и другие.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что с 4 по 12 марта театр «Русский балет» выступил с гастролями в Республике Крым. Балет «Лебединое озеро» в Симферополе, Евпатории, Ялте, Севастополе и Керчи увидели свыше 7 тысяч жителей и гостей солнечного полуострова.

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