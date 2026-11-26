Московский областной театр драмы и комедии с 19 по 24 ноября провел гастроли в четырех прифронтовых локациях Восточного военного округа. Впервые с начала СВО артисты сыграли в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Артисты Мособлдрамы показали военнослужащим спектакль по пьесе Чехова «Медведь» в настоящих театральных декорациях. После каждого показа Марианна Обухова читала стихотворение М. Ю. Романенко-Кушковского «Не устану верить». Гастроли прошли при поддержке министерства обороны РФ.

«Риски, конечно, были ощутимые, но в благодарность мы увидели счастливые одухотворенные лица наших ребят, которые каждый день, каждую минуту рискуют своими жизнями на фронте. Для многих из бойцов это стало первой встречей с театром, что называется «глаза в глаза», — рассказал директор Мособлдрамы Петр Кравченко.

По его словам, театр видит особую миссию в том, чтобы нести искусство туда, где его поддержка особенно необходима.

За поддержку военнослужащих коллектив получил флаг 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Командование вручило каждому сотруднику благодарность за участие в судьбах военнослужащих и всестороннюю поддержку подразделения, а Петру Кравченко — за организацию спектаклей для бойцов, выполняющих боевые задачи.

Каждый участник фронтовой театральной бригады также получил грамоту. В ней отмечены высочайший профессионализм, самоотверженный творческий подвиг и вклад коллектива в укрепление боевого духа. В обращении командование подчеркнуло, что артисты дарят бойцам душевное тепло, укрепляют патриотизм и веру в Победу, вдохновляют на служение Отечеству.

В гастролях участвовали директор Петр Кравченко, заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова, артисты Олег Мошкаркин и Данил Музипов, помощник режиссера Виктория Радунцева, администратор Ольга Гриценко, осветитель Павел Челединов и звукорежиссер Роман Науменков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.