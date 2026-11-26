В женских СИЗО Москвы запретили жидкие моющие средства после отравления девушки
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В женских следственных изоляторах Москвы ввели запрет на жидкие моющие средства после инцидента в СИЗО «Лефортово», где одна из арестанток могла отравиться бытовой химией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, обвиняемая по делу о терроризме могла отравиться моющим средством. Однако медикам удалось ее спасти.
После этого случая подобные жидкости перестали принимать в продуктово-вещевых передачах. Из камер изъяли даже те средства, которыми заключенные уже пользовались, включая популярные гели для мытья посуды.
Арестованная по делу о мошенничестве директор компании Mind Money Юлия Хандошко сообщила во время судебного заседания, что гель для посуды, заказанный через официальный интернет-магазин ФСИН, по-прежнему доставляют в камеру. Однако при первом же обходе сотрудники изолятора его забирают.
Из-за этого женщины стараются максимально быстро перемыть всю посуду до визита проверяющих.
Защитники ряда других арестанток подтвердили журналистам, что ограничение носит негласный характер. При этом о введении аналогичных запретов в мужских камерах им ничего не известно. В пресс-службе ФСИН оперативный комментарий по данной ситуации предоставить не смогли.
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