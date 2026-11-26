В Подмосковье провели семинар о национальном режиме в закупках

Более 300 специалистов Подмосковья приняли участие в семинаре «Национальный режим 2026» для государственных и муниципальных заказчиков. Его организовали комитет по конкурентной политике региона и электронная торговая площадка «РТС-тендер», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участники семинара разобрали описание объекта закупки, обоснование начальной максимальной цены контракта, преференции российской продукции, запреты и ограничения при закупках иностранных товаров, работ и услуг. Отдельно обсудили подтверждение страны происхождения и требования к локализации с учетом последних изменений.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила важность свободного доступа к актуальным знаниям. На Едином портале торгов ЕАСУЗ для этого работают база знаний «Развивайся с нами» и ИИ-ассистент. Информирование участников закупок — часть клиентоцентричного подхода и принципа «Государство для людей».

В ноябре «РТС-тендер» также запустил марафон «Закупки Подмосковья: марафон для заказчиков и поставщиков». Он продлится до 10 декабря и посвящен изменениям в закупках в 2026–2027 годах. Программы, материалы и регистрация доступны на странице https://promo.rts-tender.ru/marafon_mo.

Гендиректор «РТС-тендер», входящей в платформу В2В-РТС, Владимир Лишенков отметил, что идеи заказчиков и поставщиков региона помогают совершенствовать закупки. За время сотрудничества в Подмосковье запустили первый электронный магазин, реализовали первый цифровой контракт, первыми централизовали имущественные торги и внедрили искусственный интеллект в закупочную деятельность.

Соглашение об информационном взаимодействии правительства региона и ООО «РТС-тендер» действует с 2020 года. В июле 2026 года на конференции «Государственные и муниципальные закупки-2026» подписали соглашение с АО «Сбербанк-АСТ», в октябре на образовательном семинаре по контрактной системе — с площадкой «ТЭК-Торг».

Информация о закупках и земельно-имущественных торгах размещается на сайте комитета и в официальных каналах в соцсетях и мессенджере МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.