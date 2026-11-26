Дерматолог из Домодедова объяснила, зачем защищать кожу от солнца зимой

Зимой интенсивность ультрафиолетового излучения снижается, но оно продолжает воздействовать на кожу. Снег отражает лучи, усиливая их воздействие и повышая риск преждевременного старения кожи и появления пигментных пятен. Поэтому при длительном пребывании на улице в солнечную погоду необходима защита.

«Особенно внимательными стоит быть людям со склонностью к пигментации, повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, а также тем, кто принимает препараты, усиливающие такую чувствительность. В этих случаях защита от ультрафиолета важна независимо от времени года», — пояснила врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Чистякова.

Для открытых участков кожи рекомендуется использовать солнцезащитные средства широкого спектра действия с фактором защиты не ниже 30. При длительном пребывании на солнце их следует обновлять примерно каждые два часа.

При стойком покраснении, необычной реакции кожи или появлении новых пигментных пятен стоит обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно через цифрового помощника в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.