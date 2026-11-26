Последний месяц года подарит зрителям и долгожданную экранизацию волшебной саги, и политический триллер от создателя «Телохранителя», и возвращение любимых героев. Рассказываем, что и когда смотреть: с точными датами и графиком выхода серий.

Зарубежные сериалы: премьеры

1.«Тринити» - политический триллер от автора «Телохранителя»

Премьера: 1 декабря, Netflix. Все семь серий стриминг выложит сразу.

Политический триллер придумал Джед Меркурио, автор «Телохранителя» и «На линии огня». Главные роли достались Гугу Мбата-Роу и Ричарду Мэддену, который уже работал с Меркурио в «Телохранителе». Первые две серии снял Майкл Кьюеста.

В центре сюжета офицер флота США. Она расследует секретную программу, которая, возможно, связывает министра обороны страны с глобальной угрозой. Героев втягивают в международный заговор, а ставки растут до масштаба ядерного кризиса. Издания сравнивают сериал с историями о Джейсоне Борне: много погонь, тайн и ходов, которые нельзя просчитать. В актерский состав вошли также Марша Гэй Харден, Брюс Гринвуд, Джеймс Ремар и другие.

2.«Гордость и предубеждение» — новая экранизация романа Джейн Остин

Премьера: 3 декабря, Netflix. Все шесть серий выйдут одновременно.

Это новая экранизация романа Джейн Остин, сценарий написала Долли Олдертон. Действие происходит в английской провинции конца XVIII века. В семье Беннет пять дочерей, а поместье после смерти отца по закону уйдет дальнему родственнику. Поэтому миссис Беннет мечтает как можно скорее выдать девочек замуж.

Когда по соседству поселяется богатый холостяк мистер Бингли, а с ним его гордый и закрытый друг мистер Дарси, умная и язвительная Элизабет сразу решает, что этот человек ей неприятен. Дарси, в свою очередь, не скрывает, что считает ее семью ниже себя. История о том, как гордость и предубеждения мешают двоим понять друг друга, а обаятельный офицер Уикхэм только подливает масла в огонь.

Элизабет Беннет играет Эмма Коррин, мистера Дарси — Джек Лауден. Родителей героини сыграли Оливия Колман и Руфус Сьюэлл, а мистера Бингли — Дэрил Маккормак.

3.«Убийство Джонбенет Рэмси» - мини‑сериал о нераскрытом преступлении

Премьера: 10 декабря, Netflix. Весь сезон выйдет сразу.

Мини-сериал посвящен одному из самых громких нераскрытых преступлений в истории США. Утром 26 декабря 1996 года в городе Боулдер, штат Колорадо, мать шестилетней Джонбенет Рэмси, юной участницы детских конкурсов красоты, обнаружила в доме записку с требованием выкупа. Вскоре девочку нашли мертвой в подвале собственного дома. Дело стало национальной сенсацией: подозревали то родителей, то неизвестного взломщика, а настоящего виновного не нашли до сих пор.

Мелисса Маккарти и Клайв Оуэн играют супругов Рэмси, в проекте также снялись Гаррет Хедлунд, Элисон Пилл и Ши Уигэм. Создатели обещают рассказать о деле так, чтобы не превратить реальную трагедию в аттракцион.

4.«Гарри Поттер» - более взрослая и мрачная версия знакомой истории

Премьера: 25 декабря, HBO и HBO Max.

Это восьмисерийная экранизация первой книги Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень». Шоураннер — Франческа Гардинер. HBO планирует снимать по одному сезону на каждую книгу, так что проект рассчитан на годы.

Сюжет знаком миллионам: осиротевший Гарри живет в чулане под лестницей в доме неприветливых родственников Дурслей. В день одиннадцатилетия к нему приходит великан Хагрид и сообщает, что мальчик — волшебник, о котором знает весь магический мир. Гарри попадает в школу Хогвартс, подружится с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер, научится летать на метле и играть в квиддич. Но вместе с радостью придут опасности: загадочный профессор Снегг, тролль в замке и тайна, спрятанная на закрытом этаже. Все это связано с философским камнем и с тем самым Волан-де-Мортом, который когда-то убил родителей Гарри.

Гарри, Рона и Гермиону играют новички Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Среди взрослых звезд называли Джона Литгоу в роли Дамблдора и Паапу Эссиеду в роли Снегга. Сериал получил возрастной рейтинг TV-14 и обещает быть чуть более взрослой и мрачной версией истории, чем фильмы.

Серии выходят раз в неделю: вторая — 3 января, затем по воскресеньям, финал сезона запланирован на 14 февраля.

Зарубежные сериалы: новые сезоны

5.«Плохая обезьяна» (2 сезон) — криминальная комедия с тропическим колоритом

Премьера сезона: 2 декабря, Apple TV. Дальше — по одной серии в неделю, по средам: 9, 16, 23 и 30 декабря. Всего в сезоне десять серий.

Это криминальная комедия по романам Карла Хиаасена. Первый сезон вышел в 2024 году. Его герой Эндрю Янси (Винс Вон) — бывший детектив из Майами, которого разжаловали в инспекторы ресторанов и отправили во Флорида-Кис. Все меняется, когда рыбак вылавливает из моря человеческую руку. Полиция торопится назвать это несчастным случаем, но Янси убежден, что это убийство, и начинает собственное расследование. Оно ведет его от солнечных пляжей до Багамских островов и сталкивает с очень странной компанией местных жителей.

В новом сезоне зрителей снова ждет юмор, тропическая атмосфера и расследование, в котором ничего не бывает так, как кажется. Подробности сюжета второго сезона пока держатся в секрете.

6.«Убийства в одном здании» (6 сезон) — герои впервые покидают Нью‑Йорк и расследуют убийство в Лондоне

Премьера сезона: 8 декабря, сразу две серии. В США сериал выходит на Hulu, в остальных странах — на Disney+. Дальше серии будут появляться по вторникам, финал — 26 января.

Сериал о трех соседях по нью-йоркскому дому «Арконья», которые из любви к тру-крайм подкастам расследуют убийства. Чарльз (Стив Мартин) — бывший актёр, прославившийся полицейской ролью на телевидении. Оливер (Мартин Шорт) — театральный режиссер, давно не знавший успеха. Мэйбл (Селена Гомес) — молодая женщина с темным прошлым. Все пять сезонов они расследовали преступления прямо в своем доме и вокруг него.

В шестом сезоне герои впервые покидают Нью-Йорк. Действие переносится в Лондон, и сезон получил название «Only Murders in London». Там троих ждет новое убийство и, судя по описанию, самое опасное дело в их карьере. К знакомым героям присоединится целая россыпь британских актеров.

7.«Эмили в Париже» (6 сезон) — финальный сезон о страсти, моде и непростом выборе

Премьера сезона: 24 декабря, Netflix. Все десять серий выйдут сразу. По данным Hollywood Reporter, этот сезон станет финальным.

Эмили Купер (Лили Коллинз) — американка из Чикаго, которая когда-то случайно получила работу в парижском маркетинговом агентстве и с тех пор не может остановиться: путает любовь, моду, карьеру и дружбу. За пять сезонов она успела пережить несколько романов, переезд и борьбу за место в агентстве вместе с боссом Сильви (Филиппин Леруа-Болье) и подругой Мэнди (Эшли Пак).

О новом сезоне известно немного. Создатели обещают «новые страсти, новую моду и новую Эмили». Значит, героиня снова окажется перед выбором между сердцем и работой, а зрителей ждут привычные яркие наряды и романтические завихрения. Вернутся и другие любимые герои, включая повара Габриэля (Люсьен Браво).

Российские сериалы

8.«Сталин» — историческая драма о ядерной гонке и противостоянии 1945 года

Историческая драма Владимира Бортко из шести серий. В Сети первые три серии вышли 27 ноября, заключительные три появятся 4 декабря, а телепремьера состоится 6 декабря на РЕН ТВ. Действие разворачивается в 1945 году: страна вступает в ядерную гонку и противостояние с вчерашними союзниками. Сталина играет Игорь Миркурбанов, Берию — Александр Яцко, Хрущева — Виктор Сухоруков; в ролях также Кристина Бабушкина.

9.«ФГУП “Луч”» — комедия с мистикой

Премьера: 3 декабря, Okko. График выхода следующих серий пока не объявлен. Это комедия с мистикой и городским фольклором о ведомстве по борьбе с нечистью и паранормальными явлениями. Неудачник Коля (Алексей Базанов) случайно сталкивается с оперативниками и узнает, что он избранный, которому предстоит спасти мир. Вот только в чем его суперсила, не знает никто. В ролях также Илья Соболев, Тимофей Трибунцев и Александра Бортич; режиссер — Александр Собичевский.

10.«Арсеньев» — исторический сериал об исследователе Дальнего Востока

Исторический сериал об исследователе Дальнего Востока, восемь серий. Премьера состоялась 28 ноября на Okko (сразу две серии), дальше серии выходят каждую субботу: 5, 12, 19 и 26 декабря, а также 2 и 9 января. После онлайн-показа сериал начнут транслировать на телеканале «Россия».