Офтальмологи Серпуховской больницы восстановили зрение правого глаза 37-летнему мужчине, который 17 лет различал им только свет. К выписке острота зрения достигла 0,5 — половины нормы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина потерял зрение из-за производственной травмы: во время работы электриком он ремонтировал электрощиток, где произошло замыкание. Вспышка электрической дуги вызвала катаракту обоих глаз — помутнение хрусталиков. Тогда пациенту прооперировали только левый глаз. Почему лечение правого отложили, он объяснить не смог.

Обследование, включая УЗИ, показало, что за 17 лет хрусталик стал очень плотным, его оболочка превратилась в жесткую рубцовую ткань, а удерживающие связки ослабли.

Заведующий офтальмологическим отделением Василий Широков удалил катаракту ультразвуком через микроразрез. Он рассек рубцовую ткань, поддерживая ослабленные структуры микрофиксаторами, поэтапно раздробил твердое ядро хрусталика и установил искусственную линзу. Операция заняла 25 минут.

«Случай был непростой. Травма давняя, ткани глаза за эти годы сильно изменились, и почти каждый этап операции потребовал дополнительных действий. Главное, что нам удалось избежать серьезных осложнений. Дальше многое зависит от того, как пойдет восстановление, но первые результаты очень обнадеживают», — прокомментировал Василий Широков.

К выписке пациент снова различал правым глазом лица, предметы и цвета. Впереди около месяца восстановления, за который глаз должен привыкнуть к новой линзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.