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В Коломне приостановили работу парома у Черкизовского наплавного моста

Пассажирская паромная переправа у Черкизовского наплавного моста в Коломне временно не работает с 26 ноября 2026 года из-за низкого уровня воды в Москве-реке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение пассажирской паромной переправы в створе Черкизовского наплавного моста временно приостановили с 26 ноября 2026 года. Причиной стал недостаточный уровень воды в Москве-реке.

Инженерная группа приступила к обследованию глубин в районе переправы. По итогам проверки примут решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

На время ограничений пассажиры могут воспользоваться рейсовым автобусом № 26 «Автостанция Коломна — Черкизовская переправа». С другой стороны организовано движение по маршруту «Черкизово-1 — ст. Хорошево — ст. Пески», на котором выполняют шесть рейсов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.