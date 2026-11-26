В Коломне приостановили работу парома у Черкизовского наплавного моста
Фото - © пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"
Пассажирская паромная переправа у Черкизовского наплавного моста в Коломне временно не работает с 26 ноября 2026 года из-за низкого уровня воды в Москве-реке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение пассажирской паромной переправы в створе Черкизовского наплавного моста временно приостановили с 26 ноября 2026 года. Причиной стал недостаточный уровень воды в Москве-реке.
Инженерная группа приступила к обследованию глубин в районе переправы. По итогам проверки примут решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
На время ограничений пассажиры могут воспользоваться рейсовым автобусом № 26 «Автостанция Коломна — Черкизовская переправа». С другой стороны организовано движение по маршруту «Черкизово-1 — ст. Хорошево — ст. Пески», на котором выполняют шесть рейсов.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.
«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.