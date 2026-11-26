Депутаты запретили продажу вейпов в Омской области на пять лет

Законодательное собрание Омской области приняло закон о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года, сообщает gorod55.ru .

Депутаты поддержали закон на пленарном заседании 26 ноября. Проект внесли в октябре, а обсуждать его начали еще в июне — после того, как российские регионы получили право вводить запреты на торговлю.

Закон также ограничивает рекламу никотинсодержащей продукции. Пояснительная записка описывает одну из мер.

«В целях предотвращение вовлечения граждан в употребление никотинсодержащей продукции Проектом закона запрещается стимулирование продажи как вейпов и жидкостей к ним, так и табака, табачных изделий и кальянов посредством использования архитектурно-художественной подсветки и (или) вывески», — отметили авторы записки.

Ранее в Омской области, как и по всей России, уже ограничили торговлю вейпами. В частности, продавать их нельзя на остановках общественного транспорта и рядом со школами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.