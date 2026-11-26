сегодня в 12:00

Непогода закрыла трассы в Башкирии и сорвала посадки самолетов в Екатеринбурге

Снегопады и метели ограничили движение на дорогах Башкирии и вынудили самолеты уйти на запасные аэродромы из Кольцово. В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение, сообщает inkazan.ru .

В Башкирии власти закрыли для грузовых и легковых автомобилей три участка: 67–204-й км трассы Уфа — Инзер — Белорецк (Архангельский и Белорецкий районы), 229–275-й км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (Белорецкий и Абзелиловский районы) и 1–159-й км трассы Белорецк — Учалы — Миасс (Белорецкий и Учалинский районы).

В аэропорту Кольцово несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды. Экипажи направили борта на запасные аэродромы, в том числе в Уфу и Тюмень.

В Оренбургской области ожидают сильное гололедно-изморозевое отложение. Синоптики прогнозируют сильный снег и мокрый снег, метель и порывы ветра до 23 метров в секунду. На трассах возможны заносы и резкое ухудшение видимости.

В Челябинске за ночь выпало около 60% месячной нормы осадков. Снежная каша и пробки осложнили движение. Утром на уборку вышли 445 рабочих, власти задействовали 157 единиц техники.

В Татарстане синоптики прогнозируют сегодня гололедицу на дорогах, местами сильную.

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