Двойняшки Ксения и Стефания появились на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре в результате планового кесарева сечения. Девочки здоровы, их мама Юлия чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Наро-Фоминском перинатальном центре успешно провели плановое кесарево сечение, в результате которого родились Ксения и Стефания. После операции их мама Юлия несколько часов провела в палате пробуждения отделения реанимации, затем воссоединилась с дочерьми.

«Рождение ребенка — всегда счастье, а рождение двойни — счастье вдвойне. Плановое кесарево сечение при двойне — это всегда особая ответственность для всей команды. Операция прошла штатно, девочки родились здоровыми, а мама чувствует себя хорошо», — отметил заведующий родовым отделением Наро-Фоминского перинатального центра Семен Андрусенко.

В центре подчеркнули, что рождение двойни требует повышенного внимания и подготовки акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Учреждение располагает необходимым оборудованием и высококвалифицированными специалистами для безопасного ведения многоплодной беременности и родов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.