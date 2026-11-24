Артисты из Воскресенска завоевали три первых места на конкурсе

Театральный коллектив «Закулисье» и Олеся Ломакина из Воскресенска заняли три первых места на зональном этапе конкурса «Таланты и поклонники», который прошел 23 ноября в Чехове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зональный этап смотра-конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове. Его провели в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Участниками стали юные артисты из разных городских округов.

Представителей Воскресенска сопровождали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу. Театральный коллектив «Закулисье» под руководством педагога Веры Рыдельник представил сценку о пожарной безопасности. Участницы заняли первое место в номинации «Театральное искусство», направление «Агитбригада».

Олеся Ломакина, которая занимается под руководством Евгении Моисеевой, выступила в двух номинациях и в обеих стала первой. Она победила в направлении «Стихотворение» номинации «Театральное искусство» и в категории «Вокальное искусство» среди отдельных исполнителей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.