Музыкальная композиция в исполнении 11-летней Betsy и 12-летней Марии Янковской покоряет не только российские, но и зарубежные чарты. В связи с этим на Западе захотели запретить песню.

Чиновница в Европейском парламенте даже сочла распространение данной композиции вмешательством в культуры других стран. Ее слова прокомментировал Лебедев.

Дизайнер похвалил русский трек, который назвал «прекрасным и заразительным». Он считает, что чиновница просто «на ровном месте наехала» на маленьких российских исполнительниц.

Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров защитил песню «Сигма-бой», заявив, что Запад не впервые выступает против российских детей. Он отметил, что в песне нет никакого политического подтекста.