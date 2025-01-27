Никакой политики: в России решили защитить песню «Сигма бой»

Глава Росмолодежи Григорий Гуров, комментируя ситуацию с песней «Сигма бой», заявил, что Запад не впервые выступает против российских детей, сообщает «Федерал Пресс».

«Вводили санкции против „Движения первых“ и Юнармии, а теперь добрались до творчества юных артистов и хотят запретить популярную во всем мире песню „Сигма бой“ за „пророссийское мировоззрение“. О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?», — сказал Гуров.

В свою очередь, медиапродюсер и мать одной из исполнительниц хита Алина Янковская подчеркнула, что никакого скрытого подтекста создатели в песню не вкладывали: композиция вне политики.

Ранее депутат Европарламента Нела Риль сказала, что «Сигма бой» «передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

В тексте песни лирическая героиня, обращаясь к сигма-бою, обещает, что он «будет добиваться ее год».