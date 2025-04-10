Артем Михалков отсудил у «Киномакса» 5,6 млн руб за показ фильма «Мистер Нокаут»

Актер, режиссер, сценарист, продюсер Артем Михалков отсудил у сети кинотеатров «Киномакс» 5,6 млн рублей. Сын Никиты Михалкова подал иск в Арбитражный суд из-за показа картины «Мистер Нокаут» без оплаты лицензии, сообщает Mash .

Михалков является учредителем и генеральным директором компании «Кинодом». Вместе с АО «Телекомпания» он подал в суд на «Киномакс» из-за показа фильма без оплаченной лицензии.

Суд встал на сторону истца. Теперь сеть кинотеатров должна выплатить 4,4 млн рублей долга и 1,2 млн рублей штрафа. В «Кинодоме» также подтвердили эту информацию.

Сын Никиты Михалкова выступил режиссером фильма «Мистер Нокаут», который рассказывает историю советского боксера Валерия Попенченко. Картина вышла на экраны в 2022 году и собрала в прокате 3,9 млн долларов.

Ранее Никита Михалков признался, что еще не готов взяться за съемки художественного фильма о современных событиях на территории Донбасса. Режиссер заявил, что такая картина требует объема и осмысления.