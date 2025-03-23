Михалков пока не готов снять фильм о событиях в Донбассе

Российский режиссер Никита Михалков еще не готов взяться за съемки художественного фильма о современных событиях на территории Донбасса, сообщает ТАСС .

Он выступил на своем творческом вечере в Московском международном доме музыки.

«Сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я, например, не возьмусь. Это то, что требует осмысления и объема», — ответил Михалков на вопрос зрителя.

По его словам, сейчас следует делать документальные и публицистические проекты, которые посвящены теме российской спецоперации. Он заявил, что также считает «художественным высказыванием» собственную программу «Бесогон».

Ранее Михалков рассказал, как политика должна влиять на искусство. По его мнению, это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны.