Михалков рассказал, как политика должна влиять на искусство
Политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны, сообщил режиссер Никита Михалков.
«Я совершенно уверен, что огромным и тяжелым уроком были 90-е годы, когда было решено, что всем цветам цвести. В этой ситуации, как правило, побеждают черные силы, разрушительные силы», — считает режиссер.
По его словам, все русское искусство всегда было созидательным. Михалков также добавил, что жестокая правда без любви — есть ложь.
«Ты можешь говорить самые жесткие вещи, нелицеприятные вещи. Но я, как зритель, допустим, должен знать, кого ты любишь, что ты любишь», — отметил российский режиссер.
Михалков добавил, что невозможно представить, чтобы в Каннах в последние годы пальмовую ветвь получила, к примеру, картина «Летят журавли».
«Невозможно, потому что другие стали принципы. Направленные, абсолютно нацеленные на то самое разрушение, о котором я вам говорил», — объяснил Михалков.
В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.