Археологи нашли в Помпеях древний дом с уцелевшими 2000-летними фресками
Итальянские археологи обнаружили в Помпеях древний дом, в котором уцелели мифологические фрески, сообщают «Известия».
Небольшая постройка, погребенная под пеплом после извержения вулкана Везувий, была обнаружена в центральной части города.
На 2000-летних фресках изображена сцена из греческого мифа о Федре и Ипполите. На других фресках изображены предполагаемые боги Венера и Адонис, суд Париса, а также ритуальные мотивы.
Кроме того, археологи нашли лампу с остатками сажи и финик.
Ранее во время раскопок в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили старинный артефакт конца XVIII — начала XIX века, который раньше не встречался специалистам. Это циркуль, который мог принадлежать инженеру или студенту, жившему во времена Павла I или Александра I.