Археологи нашли в Помпеях древний дом с уцелевшими 2000-летними фресками

Небольшая постройка, погребенная под пеплом после извержения вулкана Везувий, была обнаружена в центральной части города.

На 2000-летних фресках изображена сцена из греческого мифа о Федре и Ипполите. На других фресках изображены предполагаемые боги Венера и Адонис, суд Париса, а также ритуальные мотивы.

Кроме того, археологи нашли лампу с остатками сажи и финик.

Ранее во время раскопок в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили старинный артефакт конца XVIII — начала XIX века, который раньше не встречался специалистам. Это циркуль, который мог принадлежать инженеру или студенту, жившему во времена Павла I или Александра I.