В Москве археологи обнаружили уникальный артефакт времен Александра I

Во время раскопок в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили старинный артефакт конца XVIII — начала XIX века, который раньше не встречался специалистам. Это циркуль, который мог принадлежать инженеру или студенту, жившему во времена Павла I или Александра I, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

У артефакта сохранилась костяная часть ножки, а также латунное крепление с дужкой для соединения других деталей. Циркуль отреставрировали и обработали его поверхность защитными веществами. В будущем его передадут в музейный фонд.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что уже много веков Москва остается центром образования и науки. Что касается измерительных приборов, во все времена к ним относились очень бережно.

«Циркуль — это довольно редкая археологическая находка», — добавил Емельянов.

Этот инструмент был знаком вавилонянам и ассирийцам, которые жили во II–I веке до нашей эры. Такие циркули из бронзы находили во время раскопок в Помпеях. При этом они очень напоминали современные.

Всего во время проведения раскопок в 4-м Крутицком переулке обнаружили около 300 находок. Среди них детские фарфоровые игрушки, светильники, посуда, декоративные статуэтки, кухонная утварь и многое другое.

Ранее в Перу археологи нашли останки трех вымерших мастодонтов. Возраст млекопитающих — не менее 11 тыс. лет.