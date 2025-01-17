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Антонио Бандерас, Хью Джекман и Наоми Уоттс прощаются с Дэвидом Линчем

Хью Джекман, Антонио Бандерас, Наоми Уоттс, Педро Паскаль и другие звезды Голливуда прощаются с легендарным американским режиссером Дэвидом Линчем, сообщает Peopletalk.ru .

О смерти режиссера стало известно 16 января. Двадцатого января Дэвиду Линчу исполнилось бы 79 лет. Линч — один из ключевых современных режиссеров кино, автор сериала «Твин Пикс», фильма «Малхолланд Драйв» и других знаковых картин.

В августе 2024 года Линч рассказал, что ему диагностировали эмфизему легких от долгого курения.

«С уходом Дэвида Линча кино стало чуть менее волшебным и сказочным. Спасибо, маэстро», — заявил Антонио Бандерас.

Хью Джекман назвал Линча невероятным художником, кинорежиссером, филантропом и светлым человеком. По словам актера, его смерть стала огромной утратой. Звезда франшизы «Люди Икс» выразил искренние соболезнования родным и близким Линча.

«Мое сердце разбито. Мой друг Дэй ушел, и мир без него никогда не будет прежним <…>», — отметила Наоми Уоттс.