Умер знаменитый режиссер Дэвид Линч

Причина смерти и дата похорон Линча пока не сообщаются.

Год назад режиссер культового сериала «Твин Пикс» в одном из интервью рассказал, что страдает от эмфиземы легких и ему вообще нельзя болеть, так как обычная простуда может обернуться очень плачевно. Вероятно, это заболевание могло стать причиной его кончины.

Линч не дожил до 79-го дня рождения всего четыре дня. Личный праздник у легендарного создателя кино должен был бы состояться 20 января.

Поклонники творчества Линча скорбят по всему миру. Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале одна из первых выразила соболезнования по поводу смерти режиссера. Она назвала Линча великим мастером.

В 2006 году свет увидела книга «Поймать большую рыбу», раскрывающая творческие принципы и методы работы культового режиссера Дэвида Линча. Этот труд стал еще одним проявлением многогранного таланта мастера, известного прежде всего своими кинематографическими работами. За свою творческую карьеру Линч получил в том числе «Золотую пальмовую ветвь», приз за режиссуру Каннского кинофестиваля и «Оскар».