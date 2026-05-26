Антон Танонов рассказал о работе и жизни в Петербурге

Руководитель Санкт-Петербургского отделения союза композиторов России Антон Танонов заявил, что вся его жизнь с 11 лет связана с Петербургом. О работе, учителях и новых проектах он рассказал в интервью, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Антон Танонов возглавляет региональное отделение Союза композиторов, руководит кафедрой специальной композиции и импровизации Петербургской консерватории и работает музыкальным руководителем Театра ЛДМ. Дом композиторов он называет «храмом современной музыки», напоминая, что здесь бывали Игорь Стравинский и Дмитрий Шостакович.

Композитор переехал в Ленинград в 11 лет, поступив в школу-десятилетку при консерватории. Среди наставников он выделяет Валентину Кунде, Евгения Иршаи и Сергея Слонимского. По словам Танонова, Слонимский привил ученикам нравственный императив и уважение к традиции.

С 2012 года Танонов обновляет учебную программу: введены дисциплины «электронная композиция», «история киномузыки», джазовая импровизация, а также направления «электрогитара» и «барабаны». Консерватория сотрудничает с Институтом кино и телевидения, где студенты пишут музыку к фильмам.

В Театре ЛДМ, отмечает композитор, действует принцип непрерывного действия: зрителей просят не аплодировать между номерами, чтобы сохранить драматургию.

Недавно в Филармонии прошла премьера его песни «Бессмертный полк». Танонов подчеркнул, что обращается к патриотической теме искренне, без надрыва.

Счастьем композитор считает здоровье близких и момент премьеры, а главным страхом — потерю желания созидать.

