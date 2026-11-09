Ансамбль «Звездочка» из Королева победил на Всероссийском конкурсе

Ансамбль народного танца «Звездочка» из Королева получил три награды лауреата I степени в финале Всероссийского творческого конкурса «Россия: грани единства». Конкурс прошел в минувшие выходные во Дворце культуры «Юбилейный», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дворец культуры «Юбилейный» в Королеве в минувшие выходные принял финал Всероссийского творческого конкурса «Россия: грани единства». На сцену вышли юные участники со всей страны.

Образцовый детский коллектив Московской области — ансамбль народного танца «Звездочка» из Королева — представил три постановки. Средняя группа исполнила номер «За медом», старшая — татарский танец «Кичкырын», а солистка Яна Возняк выступила с номером «Новые сапожки».

Все три постановки получили высшую награду — звание лауреата I степени. Руководителей ансамбля Наталию Гусеву и Екатерину Гришину отметили дипломами «За подготовку победителей».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.