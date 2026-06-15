Ансамбль «Лапушки» из Клина выступил на фестивале в Лужниках

Образцовый ансамбль танца «Лапушки» из Клина выступил в День России на Всероссийском фестивале «ТопФест» в Лужниках перед 80-тысячной аудиторией. Юные артисты представили номер вместе с группой «Без игрушек», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Танцевальный коллектив под руководством Николая Ратникова вновь продемонстрировал высокий уровень мастерства на одной из главных сцен страны. Выступление прошло в рамках масштабного фестиваля «ТопФест», который собрал в Лужниках десятки тысяч зрителей.

Номер клинских артистов был подготовлен совместно с популярной группой «Без игрушек». Запись выступления уже показали в эфире Первого канала и на телеканале «Карусель», также она доступна на онлайн-платформах.

«ТопФест» организован Институтом поддержки детского блогинга и объединяет талантливых детей и подростков со всей России — интернет-звезд, блогеров и артистов с многомиллионной аудиторией. Проект направлен на популяризацию творчества и продвижение важных жизненных ценностей в понятном для молодежи формате. Фестиваль создает пространство для общения юных исполнителей со зрителями и помогает аудитории ближе познакомиться с талантами, известными по соцсетям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.