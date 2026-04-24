Анет Сай и 10AGE выпустили альбом о будущем первенце

Анет Сай рассказала, что беременность изменила их совместное творчество с мужем и сделала его более осмысленным.

«Беременность улучшила и углубила наш музыкальный, творческий процесс с мужем. Если раньше мы делали музыку как артисты, то сейчас — как семья. И это совсем другое ощущение. Появилось больше смысла в каждом слове», — поделилась исполнительница.

Артистка подчеркнула, что не планирует делать паузу в карьере и намерена совмещать семью и работу.

«Для меня творчество — это не работа, от которой нужно брать паузу. Это моя природа. Ребенок приходит не „вместо“ моей жизни, а в нее. Он не забирает мой путь — он его продолжает», — добавила певица.

Дмитрий Панов выразил надежду, что ребенок унаследует творческий взгляд родителей на мир.

«У нас с Аней будет особенный ребенок. Мы оба творцы, философы, и я уверен, как говорится, „яблоко от яблони“. Как только он будет готов размышлять на такие темы, мы поговорим и послушаем. Я хочу, чтобы человек создал свою картину мира, оперевшись на нашу, — и тогда мы все увидим чудо», — отметил он.

В альбом вошли 13 треков, вдохновленных русскими пословицами. Среди них — «Яблоко от яблони», «Тише едешь — дальше будешь», «С милым рай и в шалаше», «В гостях хорошо, а дома лучше» и другие композиции.

