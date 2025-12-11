Андрей Макаревич* бросил последний бизнес в России
Фото - © РИА Новости, Александр Вильф
Рок-музыкант Андрей Макаревич* бросил последний бизнес в России. Причиной стало решение суда, который прекратил охрану товарного знака «Смак» после иска от ресторана «Шмак», сообщает Mash.
Солист группы «Машина времени» был совладельцем компании «Тот самый Смак», специализировавшейся на защите товарных знаков бренда и распространении старых выпусков шоу. Планы по возрождению телепередачи в текущем году с одним из продюсеров прошлых выпусков не были реализованы.
Последним ведущим «Смак» был шоумен Иван Ургант, после чего программа была закрыта в 2018 году. Компания ООО «Тот самый Смак» была последним бизнес-проектом музыканта. Свое ИП он закрыл в 2023 году после переезда в Израиль.
Финансовое положение компании было крайне неудовлетворительным: в 2022 году она завершила год с убытком в размере 100 тыс. рублей, в 2023 году удалось заработать только 150 тыс., а в 2024 году компания снова оказалась в минусе на 63 тыс. рублей.
На компанию были зарегистрированы 3 товарных знака, однако недавно суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил их охрану.
Ранее стало известно, что Макаревич* с начала СВО заработал около 5 млн рублей на процентах от банковских вкладов в России.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.
