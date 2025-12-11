Рок-музыкант Андрей Макаревич* бросил последний бизнес в России. Причиной стало решение суда, который прекратил охрану товарного знака «Смак» после иска от ресторана «Шмак», сообщает Mash .

Солист группы «Машина времени» был совладельцем компании «Тот самый Смак», специализировавшейся на защите товарных знаков бренда и распространении старых выпусков шоу. Планы по возрождению телепередачи в текущем году с одним из продюсеров прошлых выпусков не были реализованы.

Последним ведущим «Смак» был шоумен Иван Ургант, после чего программа была закрыта в 2018 году. Компания ООО «Тот самый Смак» была последним бизнес-проектом музыканта. Свое ИП он закрыл в 2023 году после переезда в Израиль.

Финансовое положение компании было крайне неудовлетворительным: в 2022 году она завершила год с убытком в размере 100 тыс. рублей, в 2023 году удалось заработать только 150 тыс., а в 2024 году компания снова оказалась в минусе на 63 тыс. рублей.

На компанию были зарегистрированы 3 товарных знака, однако недавно суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил их охрану.

Ранее стало известно, что Макаревич* с начала СВО заработал около 5 млн рублей на процентах от банковских вкладов в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.