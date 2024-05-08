Андрей Губин объявил о завершении карьеры из-за болезни

Изначально идея провести такое мероприятие поступила от композитора Игоря Крутого во время их недавней встречи. Однако Губин признался, что в данный момент сильно болеет и не может петь.

Тем не менее, артист не отказался от самого творческого вечера. Он предложил сделать его в формате выступлений других исполнителей, которые будут петь его песни. Сам же Губин будет присутствовать в качестве композитора и наблюдать за происходящим в зрительном зале.

Певец заверил, что не станет исполнять свои старые хиты, от которых устал. По его словам, новые песни кажутся ему более совершенными композициями. Пока Губин не знает, кому из артистов достанется честь спеть его композиции. Из современных исполнителей он отметил лишь группу «Моя Мишель».

Причиной нежелания Андрея Губина петь стала его болезнь — лицевая двусторонняя прозопалгия. Из-за этого недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией, что делает выступления затруднительными.